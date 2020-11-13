Маткапитал в России могут распространить на третьего ребенка
Директор Института повышения конкурентоспособности, член рабочей группы по демографической и семейной политике экспертного совета при правительстве РФ, к.э.н. Алексей Ульянов на пресс-конференции НСН рассказал о возможном расширении программы маткапитала в России.
Директор Института повышения конкурентоспособности, член рабочей группы по демографической и семейной политике экспертного совета при правительстве РФ, к.э.н. Алексей Ульянов на пресс-конференции НСН рассказал о возможном расширении программы маткапитала в России.
«Мы знаем, что материнский капитал теперь введен на первого ребенка. Наше предложение - ввести материнский капитал и на третьего ребенка тоже. Его размер может быть один миллион рублей, наверное, сейчас с учетом индексации - больше. Вот наше последнее предложение 1,2 миллиона рублей», - рассказал он в ходе пресс-конференции НСН.
Как добавил директор Института повышения конкурентоспособности, этот маткапитал можно дифференцировать по регионам. Эта мера поддержки на третьего ребенка помогла бы улучшить ситуацию, чтобы третий ребенок в семье стал не исключением, а нормой.
«Материнский капитал мог бы покрывать значительную часть расходов, связанных с рождением ребенка», - сказал он.
Ульянов в числе этого назвал покупку обуви, одежды, детский отдых, Эти деньги можно было бы направить не только на образование, но и на покупку семейного автомобиля отечественного производства, работы по ремонту жилья, строительство загородного жилья и покупку дачных домиков.
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