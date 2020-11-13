Эксперт призвал ввести налоговые вычеты для многодетных

Директор Института повышения конкурентоспособности, член рабочей группы по демографической и семейной политике экспертного совета при Правительстве РФ, к.э.н. Алексей Ульянов в ходе пресс-конференции НСН призвал стимулировать многодетные семьи налоговыми вычетами.

Алексей Ульянов в ходе пресс-конференции НСН призвал снять налоги для многодетных семей.

«Я лично против налога на бездетность, но стимулировать налоговыми вычетами семьи с детьми стоит. Например, если бы со 2-3-го ребенка эти вычеты составляли бы величину прожиточного минимума, то есть если бы многодетная семья, чей доход на душу члена семьи меньше прожиточного минимума, не платила бы налоги», - сказал Ульянов.

Он подчеркнул, что это было бы правильной абсолютно мерой.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НалогиМногодетные Семьи
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры