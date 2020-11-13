Эксперт призвал ввести налоговые вычеты для многодетных

Алексей Ульянов в ходе пресс-конференции НСН призвал снять налоги для многодетных семей.

«Я лично против налога на бездетность, но стимулировать налоговыми вычетами семьи с детьми стоит. Например, если бы со 2-3-го ребенка эти вычеты составляли бы величину прожиточного минимума, то есть если бы многодетная семья, чей доход на душу члена семьи меньше прожиточного минимума, не платила бы налоги», - сказал Ульянов.

Он подчеркнул, что это было бы правильной абсолютно мерой.

