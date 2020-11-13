Смертность в России в 2020 году выросла на четверть

Директор Института повышения конкурентоспособности, член рабочей группы по демографической и семейной политике экспертного совета при правительстве РФ, к.э.н. Алексей Ульянов на пресс-конференции НСН рассказал о значительном росте смертности в России в 2020 году.

«В России в 2020 году наблюдается значительный скачок смертности – порядка 25%, - и он не бьется с официальной статистикой смертности от коронавируса», - рассказал в ходе пресс-конференции НСН директор Института повышения конкурентоспособности, член рабочей группы по демографической и семейной политике экспертного совета при Правительстве РФ, к.э.н. Алексей Ульянов.

Здесь можно приводить разные причины, возможно, не все факторы учитываются, а воздействие коронавируса комплексно и далеко не все смерти записываются на его счет, добавил он.

«В целом нам нужно понимать, что Россия находится в катастрофической ситуации, если говорить в целом о рождаемости и смертности, мы продолжаем вымирать, скорость этого вымирания возрастает», - сказал он. Эксперт призвал принять экстренные меры для снижения смертности, роста рождаемости и разумного привлечения мигрантов, чтобы привлекать из ближнего зарубежья соотечественников из числа высококвалифицированных специалистов.

За минувшие сутки в России с коронавирусом диагностировали 21983 человек. Общее число заразившихся с момента начала пандемии составило более 1,88 миллионов. Количество погибших от коронавируса с начала пандемии увеличилось до 32443 человек.

Наибольшее число заражений наблюдается в Москве – 5974 человек. На втором месте Санкт-Петербург, заразились 1756 человек.



