Эксперт Минздрава предложил ввести отцовский капитал

Главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью, эксперт ОНФ, член-корреспондент РАН, профессор Олег Аполихин в ходе пресс-конференции НСН призвал реформировать систему ОМС, чтобы стимулировать здоровых и семейных людей.

«Для того, чтобы обеспечить рост коэффициента рождаемости, необходимо дополнить федеральный закон от 24.07.2009 №212, дополнив его статьей о дополнительных тарифах страховых взносов для отдельных категорий плательщиков. Мы предлагаем ввепсти семейное налогообложение как альтернативу налогообложения доходов физлиц с понижающим коэффициентом при вступлении в официальный брак и при появлении каждого последующего ребенка в семье», - сказал он.

Также эксперт Минздрава призвал снизить ставку подоходного налога для проходящих диспансеризацию лиц и подготовить закон об отцовском капитале при рождении трех и более детей в одной семье.

Также он предложил двухнедельный оплачиваемый непрерываемый отцовский отпуск по уходу за ребенком в возрасте до трех лет и снижение возраста выхода на пенсию на три года для отцов троих детей и снижение этого возраста на год за каждого последующего ребенка.

«Именно отец влияет на воспитание ребенка, особенно мальчика. Второго-третьего ребенка в семье заказывает мужчина, а потому отцовство, официальный брак и семья – ключевые элементы общества», сказал Аполихин.

Он привел итоги соцопроса молодых женщин, которые заявили, что готовы рожать, если будет для кого, а потому Аполихин призвал поддерживать институт отцовства, важный для поддержания стабильности и общества.

