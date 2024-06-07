



11.06.2024 в 10:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция: «Декрет на удаленке. Какими будут трудовые права беременных женщин в 2024 году»

В российском трудовом законодательстве намечаются серьезные изменения, которые в первую очередь коснуться беременных женщин. Для российских работодателей хотят ввести стимулы, чтобы они поощряли сотрудников с семейными обязанностями. Такие рекомендации сейчас готовит Минтруд вместе с заинтересованными сторонами. В них включат вопрос перевода женщин в период беременности и воспитания малолетних детей на дистанционную работу. При этом ряд экспертов утверждают, что удаленная работа для беременных может снизить эффективность их трудовой деятельности. А также вовсе напугать работодателя, что приведет к снижению числа женщин, нанимаемых на работу.



Чем может обернуться перевод беременных россиянок на удаленку?

Готов ли сегодня работодатель пойти на такие меры?

Как стимулировать работодателей к поощрению работников с семейными обязанностями?

Какие привилегии предоставляют беременным на рабочем месте?

Какие изменения в законодательство планируют внести депутаты?

Участники пресс-конференции:

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая ;

; HR-эксперт, бизнес консультант Алсу Полякова;

Эксперт «Народный фронт. Аналитика», юрист, директор АНО «Мама в праве» Виктория Рашина.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 10:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 9161077734

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8