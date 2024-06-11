В декрет в 2023 году вышли 11 миллионов женщин и 30 тысяч мужчин
Не только мамы в декрете, но и отцы тоже могут проходить переобучение в центрах «Моя карьера», если им еще не удалось самореализоваться, отметила в эфире НСН Татьяна Буцкая.
В прошлом году в декрет вышли 11 миллионов женщин и 30 тысяч мужчин, рассказала HR-эксперт, бизнес консультант Алсу Полякова в пресс-центре НСН. Со своей стороны, первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая удивилась таким цифрам.
«В 2023 году в декрет вышли 11 миллионов женщин и только 30 тысяч мужчин», - сказала Полякова.
Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН отметила, что еще недавно цифра в 30 тысяч казалось невозможной. Она напомнила, что не только мамы в декрете, но и отцы тоже могут проходить переобучение в центрах «Моя карьера», если им еще не удалось самореализоваться
«30 тысяч мужчин! Вдумайтесь в эту цифру. 30 тысяч мужчин сидят дома с детьми! Еще недавно эта ситуация для нас была невозможной, считалось, что мама дома с ребенком, а папа работает. Шаг сделан, но мы должны подумать: а почему этот папа остался дома с ребенком? Возможно, у него та работа, которая не дает ему самореализовываться. И мы в этом году добились, чтобы папы тоже могли проходить переобучение в центрах «Моя карьера», чтобы они тоже могли получить работу своей мечты», - сказала Буцкая.
Ранее Алсу Полякова сообщила, что матерей с детьми переводят на «удаленку» 43% работодателей, еще 30% разрешают работать по гибкому графику, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru