Депутат Буцкая: Женщины могут выйти из декрета с новой профессией
Был принят закон, который позволяет совмещать работу и выплату декретных, отметила в эфире НСН Татьяна Буцкая.
Женщины в декрете могут пройти обучение в центрах «Моя карьера» и получить новую профессию, список специальностей огромный, рассказала первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН.
«Сейчас мы приняли закон, что можно совмещать и выплату декретных, и 100% зарплаты. Например, у вас рядом есть бабушка, муж вам помогает… Вы можете реализовываться. Сочетайте вашу работу и декрет. Если вы решили, что бухгалтерия – это не ваше, хотите печь пирожки, либо хотите заниматься написанием постов, стать SMM-щиком, то совершенно бесплатно вы можете пройти обучение в центре «Моя карьера» в Москве. Но такие центры есть по всей России, где вы можете выбрать профессию своей мечты: список профессий огромный! Получается, что вы из декрета уже выходите с новой профессией», - сказала Буцкая.
Она также напомнила, что женщины в декрете могут заключить социальный контракт.
«Вы можете уже сегодня заключить социальный контракт, 350 тысяч на ваше дело, 200 тысяч на приусадебное хозяйство. Уже через год спокойно зарабатывать по 200 тысяч в месяц, заниматься детьми, саморазвитием и так далее», - добавила она.
Ранее сообщалось, что Минтруд готовит рекомендации по стимулированию работодателей на перевод беременных женщин и матерей с малолетними детьми на удаленную работу. Отмечалось, что инициатива поможет сгладить дефицит кадров, а также снизить занятость в неформальном секторе, передает «Радиоточка НСН».
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