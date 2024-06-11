Буцкая заявила, что соцконтрактами пользуются уже более 700 тысяч человек

У тех, кто решил заключить соцконтракт, будет помощник-куратор, к которому всегда можно обратиться, отметила в эфире НСН Татьяна Буцкая. 

Социальными контрактами пользуются уже более 700 тысяч человек, россиянам помогают получать первую прибыль, рассказала первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН.

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«Вас не бросят! Когда вам переведут деньги, когда вы будете делать первые шаги, вы не будете один на один со своим бизнесом. У вас всегда будет помощник-куратор в центре «Мой бизнес», к которому вы сможете обратиться. Вам подскажут. Социальный контракт – это не просто деньги, которые дали и забыли. Вам помогают получить первую прибыль, и вы становитесь уже тем самым предпринимателем, который работает на себя, на свою семью. Соцконтрактами пользуются уже более 700 тысяч человек», - сказала Буцкая.

В свою очередь юрист-волонтер Общероссийской общественной организации поддержки материнства и детства «Совет Матерей» Гульназ Измайлова в пресс-центре НСН рассказала про свой опыт социального контракта.

«Я приехала в Москву четыре года назад из Казани, искала интересный контент и наткнулась на Telegram-канал «Союза матерей». У многих там интерес именно к соцконтракту, так как это независимость, свой бизнес, возможность находиться с детьми дома. Поскольку я была прописана в Казани, поначалу у меня были сложности со сбором документов. Затем я обратилась со своей идеей в соцзащиту как малообеспеченная семья (две категории могут получить соцконтракт – малообеспеченная семья и безработные). Статус мне подтвердили, и я предоставила свой бизнес-план. Ждала порядка двух недель, мне идею утвердили, поскольку она оказалась интересной для региона, после чего деньги поступили мне на счет. Я купила вендинговый аппарат с водой в Балашихе, где и живу. Сейчас у меня их уже четыре. Этот бизнес не сильно затратный, мы только меняем фильтры. Больше времени провожу со своими детьми, доходом довольна», - сказала Измайлова.

Ранее Татьяна Буцкая рассказала, что женщины в декрете могут пройти обучение в центрах «Моя карьера» и получить новую профессию, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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