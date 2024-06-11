«Прекрасный жест!»: Матерей с детьми переводят на «удаленку» 43% работодателей
Порядка 56% женщин не видят дополнительных мер поддержки со стороны работодателей, отметила в эфире НСН Алсу Полякова.
Матерей с детьми переводят на «удаленку» 43% работодателей, еще 30% разрешают работать по гибкому графику, рассказала HR-эксперт, бизнес консультант Алсу Полякова в пресс-центре НСН.
«Женщина – это большая часть рабочей силы для любой компании. Согласно данным Росстата, у нас 49% женщин сегодня занятых. Но на женщине еще есть миссия – быть мамой, это ответственность. Что говорят женщины? Согласно опросу Strategy Partners, 56% женщин не видят дополнительных мер поддержки со стороны работодателей. Это говорит о том, что совмещать материнство и работу сегодня – это вызов. Надо самой собраться, все организовать: домашний быт, рабочее место. Но те, кто заявил об обратном, чаще всего получают возможность работать из дома. Они сказали, что компания разрешила им работать из дома (43%) или по гибкому графику (30%). При этом еще 13% женщин сказали, что при наличии детей до трех лет компания пошла навстречу и сказала: не надо командировок, сверхурочной работы, работайте, как есть», - сказала Полякова.
Она отметила, что гибкий график и «удаленка» для беременной женщины является возможностью снизить стресс, уменьшить ежедневные поездки на работу, а также посетить врача.
«Гибкий график – прекрасный жест со стороны работодателя, особенно в условиях кадрового голода. Сегодня в пять раз дешевле удержать сотрудника, чем нанимать нового. Для сотрудницы это колоссальная возможность снизить базовый стресс, уменьшив ежедневные поездки на работу, а также распоряжаться своим временем: ведь женщине нужно и посетить врача, и иногда поработать в горизонтальном положении по медицинским показаниям», - добавила собеседница НСН.
Ранее сообщалось, что Минтруд готовит рекомендации по стимулированию работодателей на перевод беременных женщин и матерей с малолетними детьми на удаленную работу. Отмечалось, что инициатива поможет сгладить дефицит кадров, а также снизить занятость в неформальном секторе, передает «Радиоточка НСН».
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