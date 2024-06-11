«Вполне по силам!»: Работодателей призвали создавать корпоративные детские сады
Государство не до конца выполняет свои обязательства по предоставлению места в дошкольном учреждении, отметила в эфире НСН юрист Виктория Рашина.
Работодателям следовало бы объединиться и создать корпоративные детские сады, такая практика широко применялась в советский период, заявила эксперт «Народный фронт. Аналитика», юрист, директор АНО «Мама в праве» Виктория Рашина в пресс-центре НСН.
«Когда мы говорим про корпоративные меры поддержки, уважаемые работодатели, думаю, для вас было бы эффективнее объединиться, если есть крупные офисные центры: создайте корпоративные детские сады! Такая практика широко применялась в советский период, когда были ведомственные сады. Я бы с удовольствием приводила бы ребенка в корпоративный детский сад в пешей доступности или в офисном центре рядом с местом работы. Я думаю, что это вполне по силам работодателям, которые по объективным причинам не могут предоставить удаленную работу своим сотрудникам», - сказала Рашина.
Она отметила, что государство не до конца выполняет свои обязательства по предоставлению места для ребенка в детском саду.
«Это связано еще и с тем, что государство у нас не до конца выполняет свои обязательства по предоставлению места в дошкольном учреждении. Даже я, будучи юристом, добилась места в детском саду своему ребенку после трех лет после обращения в прокуратуру. Ребенку в двух-трехлетнем возрасте место не было предоставлено. Женщина по закону обязана по истечении трехлетнего отпуска по уходу за ребенком выйти на работу, а куда ей девать ребенка? Что тогда делать женщине? Место за ней работодатель держать уже не будет, а денег на няню может и не быть», - добавила собеседница НСН.
Ранее Алсу Полякова сообщила, что матерей с детьми переводят на «удаленку» 43% работодателей, еще 30% разрешают работать по гибкому графику, передает «Радиоточка НСН».
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