«Вполне по силам!»: Работодателей призвали создавать корпоративные детские сады

«Когда мы говорим про корпоративные меры поддержки, уважаемые работодатели, думаю, для вас было бы эффективнее объединиться, если есть крупные офисные центры: создайте корпоративные детские сады! Такая практика широко применялась в советский период, когда были ведомственные сады. Я бы с удовольствием приводила бы ребенка в корпоративный детский сад в пешей доступности или в офисном центре рядом с местом работы. Я думаю, что это вполне по силам работодателям, которые по объективным причинам не могут предоставить удаленную работу своим сотрудникам», - сказала Рашина.

Она отметила, что государство не до конца выполняет свои обязательства по предоставлению места для ребенка в детском саду.

«Это связано еще и с тем, что государство у нас не до конца выполняет свои обязательства по предоставлению места в дошкольном учреждении. Даже я, будучи юристом, добилась места в детском саду своему ребенку после трех лет после обращения в прокуратуру. Ребенку в двух-трехлетнем возрасте место не было предоставлено. Женщина по закону обязана по истечении трехлетнего отпуска по уходу за ребенком выйти на работу, а куда ей девать ребенка? Что тогда делать женщине? Место за ней работодатель держать уже не будет, а денег на няню может и не быть», - добавила собеседница НСН.

Ранее Алсу Полякова сообщила, что матерей с детьми переводят на «удаленку» 43% работодателей, еще 30% разрешают работать по гибкому графику, передает «Радиоточка НСН».

