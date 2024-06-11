Женщин с детьми призвали информировать о господдержке через «Госуслуги»
Меры господдержки женщин с детьми эффективны, но не хватает информированности о них, отметила в эфире НСН юрист Виктория Рашина.
Женщин с детьми необходимо начать дополнительно информировать о мерах господдержки через «Госуслуги», заявила эксперт «Народный фронт. Аналитика», юрист, директор АНО «Мама в праве» Виктория Рашина в пресс-центре НСН.
«Меры господдержки достаточно эффективны, но не хватает информированности. Если в Москве, Санкт-Петербурге, городах-миллионниках вроде Новосибирска и Екатеринбурга есть центры занятости, которые работают эффективно, дополнительные центры «Моя работа», то в отдаленных регионах женщины не везде знают о таких возможностях. Считаю необходимым с помощью портала «Госуслуг», МФЦ дополнительно информировать о мерах поддержки: они есть, а осведомленность о них недостаточная», - сказала Рашина.
Она напомнила, что Счетная палата предложила внести изменения в Трудовой кодекс, чтобы женщин могли переводить на гибкий график работы либо на «удаленку».
«В марте этого года Счетная палата подготовила доклад об эффективности мер господдержки женщин, и по итогам анализа предложило внести изменения в Трудовой кодекс, чтобы женщин могли переводить на гибкий график работы либо на удаленку, если это возможно. Что касается мужчин, на которых может быть оформлен отпуск по уходу за ребенком, здесь более прагматичный подход. Если у женщины зарплата выше, то они с мужем договорятся, и женщина останется на работе, а мужчина останется дома с ребенком», - добавила Рашина.
Ранее Алсу Полякова сообщила, что матерей с детьми переводят на «удаленку» 43% работодателей, еще 30% разрешают работать по гибкому графику, передает «Радиоточка НСН».
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