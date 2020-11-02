5.11.2020 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: «Дефицит во время эпидемии: почему пустеют запасы аптек?»

Пока пандемия показывает устрашающие результаты в заражении россиян, и каждую неделю суточный прирост заболевших ставит новые «рекорды», в российских аптеках заканчиваются самые необходимые медицинские средства и препараты. Так, сперва региональные, а затем и федеральные СМИ начали сообщать о повсеместном дефиците антибиотиков, назначаемых при первых симптомах коронавируса, а также некоторых других препаратов. Закончились в аптеках не только лекарства, из разных городов поступает информация о нехватке в аптеках даже обычных градусников. Эксперты фармацевтического рынка связывают эти события с, вступившим в силу летом, законом о обязательной маркировке лекарств, штрафовать по которому начали как раз совсем недавно – 1 октября.

В ходе пресс-конференции, её участники расскажут о причине дефицита в российских аптеках и предложат пути выхода из сложившейся ситуации.

Участники пресс-конференции:

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Натаров;

Исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева.

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8