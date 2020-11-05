Ассоциация аптек: система мониторинга лекарств в России блокирует работу отрасли

Во вторник глава кабмина РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому упрощается порядок работы с системой мониторинга движения лекарственных препаратов в стране. Упрощенный режим будет функционировать «до полной готовности всех участников отрасли». Кроме того, производители будут обязаны наносить коды на упаковки, а аптеки — сканировать их на кассе, что облегчит все операции по движению товара как внутри страны, так и при импорте.

Исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева в ходе пресс-конференции НСН сказала, что новая система мониторинга движения лекарственных препаратов в стране блокирует работу фармпроизводителей и лекарственных средств, это усугубляется на фоне пандемии коронавируса и сезонного спроса на противовирусные препараты.

«Те затраты, которые понесли производители на встраивание в эту систему маркировки лекарственных препаратов, неминуемо приведут к росту цен на лекарства», - сказала она и добавила, что это коснется всех лекарств, а не только сезонных противовирусных.

Во вторник российские фармпроизводители призвали власти РФ приостановить работу системы мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП) до обеспечения её гарантированной и бесперебойной работы.

