В Госдуме назвали виновников дефицита врачей в России

Загруженность больниц и дефицит медицинских кадров – это основные проблемы с которыми сталкивается система здравоохранения России в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, рассказала директор департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровья Минздрава РФ Инна Куликова.

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Натаров в ходе пресс-конференции НСН рассказал, что в этом виновато предыдущее правительство России, которое проводило политику оптимизации системы здравоохранения.

«Эти меры "вымыли" из отрасли огромное количество врачей и среднего медперсонала», - отметил он.

Депутат добавил, что сейчас почти во всех регионах России пиковая нагрузка на койки. «В тех же регионах, где коек достаточно – их некому обслуживать», - сетует Натаров. По его словам, в некоторых больницах на 100 больных приходится один врач.

«Через неделю-две может возникнуть ситуация, когда койки будут открываться, но на них некому будет работать», - предупреждает депутат.

В этой связи он предложил ужесточить самоизоляцию, чтобы снизить нагрузку на больницы.

