Ассоциация аптек: в России никто не отвечает за систему мониторинга лекарств

Во вторник глава кабмина РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому упрощается порядок работы с системой мониторинга движения лекарственных препаратов в стране. Упрощенный режим будет функционировать «до полной готовности всех участников отрасли». Кроме того, производители будут обязаны наносить коды на упаковки, а аптеки — сканировать их на кассе, что облегчит все операции по движению товара как внутри страны, так и при импорте.

Исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева в ходе пресс-конференции НСН сказала, что в России никто не отвечает за работу этой электронной системы мониторинга движения лекарственных препаратов.

«А никто не ответственен. Ответственность на ЦРПТ (Центр развития перспективных технологий, оператор этой системы - НСН) отсутствует какая либо. Сегодня лекарственное обеспечение в нашей стране явилось заложником этой информационной системы», - сказала она.

Как добавил первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Натаров, формально ЦРПТ находится в подчинении Минпромторга.

Игнатьева также добавила, что нужно создать альтернативного оператора этой системы, чтобы избежать монополизма и предотвратить риски повторных сбоев в ее работе.

Во вторник российские фармпроизводители призвали власти РФ приостановить работу системы мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП) до обеспечения её гарантированной и бесперебойной работы.



