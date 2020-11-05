Ассоциация аптек: в России никто не отвечает за систему мониторинга лекарств
Исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева в ходе пресс-конференции НСН сказала, что в России никто не отвечает за работу этой электронной системы мониторинга движения лекарственных препаратов.
Во вторник глава кабмина РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому упрощается порядок работы с системой мониторинга движения лекарственных препаратов в стране. Упрощенный режим будет функционировать «до полной готовности всех участников отрасли». Кроме того, производители будут обязаны наносить коды на упаковки, а аптеки — сканировать их на кассе, что облегчит все операции по движению товара как внутри страны, так и при импорте.
Исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева в ходе пресс-конференции НСН сказала, что в России никто не отвечает за работу этой электронной системы мониторинга движения лекарственных препаратов.
«А никто не ответственен. Ответственность на ЦРПТ (Центр развития перспективных технологий, оператор этой системы - НСН) отсутствует какая либо. Сегодня лекарственное обеспечение в нашей стране явилось заложником этой информационной системы», - сказала она.
Как добавил первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Натаров, формально ЦРПТ находится в подчинении Минпромторга.
Игнатьева также добавила, что нужно создать альтернативного оператора этой системы, чтобы избежать монополизма и предотвратить риски повторных сбоев в ее работе.
Во вторник российские фармпроизводители призвали власти РФ приостановить работу системы мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП) до обеспечения её гарантированной и бесперебойной работы.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,7 млн+19 404 / сут.
Умерли
29 509+292 / сут.
Выздоровели
1,3 млн+12 238 / сут.
- АТОР: Объем раннего бронирования туров снизился в два раза
- МИД призвал россиян отложить необязательные поездки за рубеж из-за COVID-19
- Франция усилит контроль границ в рамках Шенгенской зоны
- Более 230 зданий в Измире разрушены после землетрясения
- Швеция сделает знание шведского языка условием получения мигрантами пособий
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru