В Госдуме призвали ввести новую самоизоляцию из-за COVID-19
Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья в ходе пресс-конференции НСН рассказал, что лишь режим самоизоляции способен прервать распространение коронавируса в РФ.
В России за минувшие сутки выявлены 19404 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Выписались из больницы 12238 человек, скончались 292 человека, у которых ранее был выявлен коронавирус.
Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Натаров в ходе пресс-конференции НСН рассказал, что проблему распространения коронавируса в России может решить только введение жесткой самоизоляции, чтобы прервать цепочку передачи вируса.
«Сейчас сами врачи просят ввести самоизоляцию, особенно, в тех регионах, где достигнут предел коечного фонда», - рассказал он.
Ранее директор департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровья Минздрава РФ Инна Куликова рассказала, что загруженность больниц и дефицит медицинских кадров – это основные проблемы с которыми сталкивается система здравоохранения России в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
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