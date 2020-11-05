Названа причина коллапса с поставками лекарств в России
Исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева в ходе пресс-конференции НСН объяснила, почему произошел коллапс на рынке лекарств в России.
Во вторник глава кабмина РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому упрощается порядок работы с системой мониторинга движения лекарственных препаратов в стране. Упрощенный режим будет функционировать «до полной готовности всех участников отрасли». Кроме того, производители будут обязаны наносить коды на упаковки, а аптеки — сканировать их на кассе, что облегчит все операции по движению товара как внутри страны, так и при импорте.
Исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева в ходе пресс-конференции НСН объяснила, почему произошел коллапс на рынке лекарств в России.
«Не было полномасштабного тестирования системы мониторинга движения лекарственных препаратов», - сказала она. По словам Игнатьевой, фармотрасль готовилась к переходу на работу с этой системой с 2017 года и запустили ее в июле этого года, но это произошло в условиях перехода на самоизоляцию и рынок был не готов к работе с ней, о чем всех заранее предупреждал.
«При этом за время подготовки к работе в новой информационной системе неоднократно менялись требования к ней, к самому коду. В Европе подобную систему 6 лет только тестировали, у нас за три года полномасштабно ввели. Мы просто не были готовы», - сказала она.
Во вторник российские фармпроизводители призвали власти РФ приостановить работу системы мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП) до обеспечения её гарантированной и бесперебойной работы.
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