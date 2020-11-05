Депутат Госдумы: правительство РФ не разрешило кризис в работе фарминдустрии
Коллапс в работе аптечных сетей и фармпроизводитенлей продолжается, несмотря на постановление правительства, которое должно было облегчить их работу, рассказал в ходе пресс-конференции НСН первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Натаров.
Во вторник глава кабмина РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому упрощается порядок работы с системой мониторинга движения лекарственных препаратов в стране. Упрощенный режим будет функционировать «до полной готовности всех участников отрасли». Кроме того, производители будут обязаны наносить коды на упаковки, а аптеки — сканировать их на кассе, что облегчит все операции по движению товара как внутри страны, так и при импорте.
Ситуация в России с работой аптечных сетей после публикации во вторник постановления правительства, упрощающего их работу, не изменилась, рассказал в ходе пресс-конференции НСН первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Натаров.
«Ситуация не изменилась ни в аптеках, ни в стационарах», - сказал он и добавил, что это наблюдается во многих регионах России. Депутат добавил, что если до вторника ситуация не изменится, то в Госдуму внесут законопроект о моратории на работу новой системы учета движения лекарств.
Во вторник российские фармпроизводители призвали власти РФ приостановить работу системы мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП) до обеспечения её гарантированной и бесперебойной работы.
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