13.03.2025 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг гендиректора Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктора Дмитриева на тему: «Дефицит лекарств: Как сегодня живет рынок фармы?»
По ряду регионов в России прокатились проверки в связи с жалобами жителей на нехватку медикаментов. Так, в Ивановской области по требованию прокуратуры закупили жизненно важные лекарства для льготников. Департамент здравоохранения, сотрудников которого подозревают в халатности, приобрел препараты на сумму около 265 миллионов рублей.
11 марта на ситуацию в еще одном регионе, в Красноярске, обратил внимание и глава СК России Александр Бастрыкин. Он назвал ситуацию нарушением прав инвалидов и обязал проверить информацию о проблемах с обеспечением лекарств для диабетиков в Красноярске и доложить ему о результатах. В Оренбурге на днях оштрафовали аптеку на 50 тыс. рублей за дефицит лекарств.
В ходе брифинга обсудят следующие вопросы:
- Могут ли аптеки создавать искусственный дефицит лекарств?
- Как сегодня государство регулирует вопрос дефицита лекарств и вопрос качества?
- Какие изменения в перечне жизненно важных лекарств можно наблюдать сегодня?
- Почему иностранные производители не регистрируют в России свои разработки, чем это грозит?
- Как много аналогов лекарств сегодня появилось на фармрынке взамен ушедших?
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 15:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: