13.03.2025 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг гендиректора Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктора Дмитриева на тему: «Дефицит лекарств: Как сегодня живет рынок фармы?»

По ряду регионов в России прокатились проверки в связи с жалобами жителей на нехватку медикаментов. Так, в Ивановской области по требованию прокуратуры закупили жизненно важные лекарства для льготников. Департамент здравоохранения, сотрудников которого подозревают в халатности, приобрел препараты на сумму около 265 миллионов рублей.

11 марта на ситуацию в еще одном регионе, в Красноярске, обратил внимание и глава СК России Александр Бастрыкин. Он назвал ситуацию нарушением прав инвалидов и обязал проверить информацию о проблемах с обеспечением лекарств для диабетиков в Красноярске и доложить ему о результатах. В Оренбурге на днях оштрафовали аптеку на 50 тыс. рублей за дефицит лекарств.

В ходе брифинга обсудят следующие вопросы:

Могут ли аптеки создавать искусственный дефицит лекарств?

Как сегодня государство регулирует вопрос дефицита лекарств и вопрос качества?

Какие изменения в перечне жизненно важных лекарств можно наблюдать сегодня?

Почему иностранные производители не регистрируют в России свои разработки, чем это грозит?

Как много аналогов лекарств сегодня появилось на фармрынке взамен ушедших?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 15:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму:

https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

