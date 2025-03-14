«Больше, чем в Европе!»: В отрасли опровергли убыточность аптечного бизнеса
Минздрав и Госдума активно работают над тем, чтобы сделать аптеки более доступными для жителей отдаленных районов России, сказал НСН Виктор Дмитриев.
Гендиректор Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев заявил в пресс-центре НСН, что сегодня в крупных российских городах аптеки доступнее для населения, чем в любой европейской стране, однако этого нельзя сказать об отдаленных районах.
«Аптечный бизнес ни в коем случае нельзя назвать убыточным, хотя разговоров на эту тему много. Сегодня в России порядка 85 тысяч аптек. У нас 5,4 аптеки на 10 тысяч населения (для сравнения, в Германии — 2,2 аптеки на 10 тысяч населения), по этому показателю мы впереди всей Европы. Но я не могу сказать, что ситуация в плане доступности аптек благоприятная во всей России. Все в порядке, как правило, в крупных городах, но мы до сих пор испытываем дефицит аптек в сельской местности и в отдаленных местах. Сегодня Госдума и Минздрав думают, как сделать аптеки более доступными для жителей отдаленных точек. В частности, рассматривается создание передвижных аптечных пунктов, привлечение непрофильного бизнеса. Мы пытаемся решить вопрос через “Почту России”, чтобы она взяла на себя функцию курьера. Все это требует проработки, экономической оценки, внесения дополнительных корректировок в нормативные акты, которые сегодня регулируют работу наших аптек и обращение лекарственных средств. Надеюсь, что этот вопрос будет решен в ближайшее время», — сказал Дмитриев.
Вместе с тем эксперт предложил сократить количество аптек в крупных городах.
«Считаю даже, что количество аптек в крупных городах надо сокращать, поскольку начинаются жалобы, что не хватает кадров для аптек. Многие аптечные союзы предлагают завозить гастарбайтеров для работы в аптеках, а это далеко не идеальное решение вопроса», — заключил он.
Ранее Дмитриев заявил, что больше всего площадок по производству фармацевтической продукции находятся в Москве и Подмосковье, крупные заводы также открыты в Санкт-Петербурге и Новосибирске. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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