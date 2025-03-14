«Злого умысла нет»: В России опровергли создание искусственного дефицита лекарств
Об отсутствии лекарств в аптеках следует сообщать в территориальный орган Росздравнадзора, каждый конкретный случай разбирают индивидуально на всех уровнях, сказал НСН Виктор Дмитриев.
Гендиректор Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев заявил в пресс-центре НСН, что все разговоры об искусственном создании дефицита лекарств — преувеличение.
«Никакого злого умысла нет. Речь идет не об искусственном дефиците, а, с точки зрения аптек, о неудобной и неоперативной работе системы мониторинга движения лекарственных средств. Хотя оператор этой системы, Центр развития перспективных технологий, перекладывает вину на аптеки: дескать, они вовремя не вводят данные по приему лекарств на баланс, по их выбытию из обращения, из-за этого получаются сбои. Но эти вопросы не должны влиять на доступность лекарств. Мы решаем эти моменты и с органами власти, и с органами здравоохранения на местах, и с оператором, и с нерадивыми руководителями. Отмечу, что в таких ситуациях в первую очередь надо сообщать о нехватке лекарств в территориальный орган Росздравнадзора, в том числе, в электронную приемную ведомства. Вместе с тем часто бывает, что нужное лекарство продается в соседней аптеке, так что заранее паниковать не стоит. В целом говорить о дефиците не приходится, препараты есть, мы делаем все зависящее от нас, чтобы ни о каком дефиците речи не шло», — сказал Дмитриев.
Ранее Дмитриев заявил, что сегодня в России падает доступность ряда препаратов для пациентов. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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