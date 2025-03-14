«Льготники без лекарств»: Фармацевты указали на падение доступности ряда препаратов

Он также отметил, что наиболее серьезные перебои с доступностью льготных лекарств наблюдаются в Центральном федеральном округе.

«Второй момент — есть перебои с доступностью льготных лекарств в Центральном федеральном округе (Владимире, Тамбове, Иваново, Твери). На все запросы от чиновников приходят отписки. Думаю, что и федеральные органы власти, и правоохранительные органы обратят на это внимание, так как не выполняются конституционные гарантии пациентов. Парадокс — препарат на рынке есть, деньги на закупку выделены, но закупщик не может его закупить и обеспечить пациентов препаратами. Также есть случаи ухода того или иного препарата с рынка. Перед тем, как компания хочет убрать препарат с рынка, компания обязана за год проинформировать и Минздрав России, и Росздравнадзор. Федеральные органы власти ищут либо аналоги за рубежом, либо стимулируют отечественных производителей», — подытожил Дмитриев.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко заявил, что рост стоимости лекарств в 2025 году может превысить инфляцию на два процентных пункта. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

