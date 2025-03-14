«Льготники без лекарств»: Фармацевты указали на падение доступности ряда препаратов
Серьезные перебои с доступностью льготных лекарств характерны для Центрального федерального округа, ситуация должна привлечь внимание федеральных органов власти и правоохранительных органов.
Гендиректор Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев заявил в пресс-центре НСН, что сегодня в России падает доступность ряда препаратов для пациентов.
«К сожалению, порой падает доступность того или иного препарата для пациента. В первую очередь это касается льготников, тех, кто не покупает препараты, а получает их бесплатно. Этот вопрос беспокоит и общественный совет при Росздравнадзоре, мы стараемся максимально быстро реагировать на поступающие нам обращения. Причин тому несколько. Первая — это начальная максимальная цена контракта. Сегодняшняя нормативная база не позволяет ставить цену выше прошлогодней, хотя она изначально ниже той, которая зарегистрирована на препараты из списка жизненно важных и необходимых лекарственных препаратов. Порой прошлогодняя цена убыточна для поставщика, производителя. Соответственно, компании не выходят на торги, а для проведения новых торгов должно пройти 45 дней, которых порой мало», — сказал Дмитриев.
Он также отметил, что наиболее серьезные перебои с доступностью льготных лекарств наблюдаются в Центральном федеральном округе.
«Второй момент — есть перебои с доступностью льготных лекарств в Центральном федеральном округе (Владимире, Тамбове, Иваново, Твери). На все запросы от чиновников приходят отписки. Думаю, что и федеральные органы власти, и правоохранительные органы обратят на это внимание, так как не выполняются конституционные гарантии пациентов. Парадокс — препарат на рынке есть, деньги на закупку выделены, но закупщик не может его закупить и обеспечить пациентов препаратами. Также есть случаи ухода того или иного препарата с рынка. Перед тем, как компания хочет убрать препарат с рынка, компания обязана за год проинформировать и Минздрав России, и Росздравнадзор. Федеральные органы власти ищут либо аналоги за рубежом, либо стимулируют отечественных производителей», — подытожил Дмитриев.
Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко заявил, что рост стоимости лекарств в 2025 году может превысить инфляцию на два процентных пункта. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Неизвестный устроил стрельбу в детском саду в Новой Москве
- Рютте: Вступление Украины в НАТО больше не рассматривается
- Трамп обвинил Байдена в ухудшении отношений США и России
- Актер Виктор Сухоруков перенес операцию на сердце после инфаркта
- Шольц и Макрон обсудят Украину 18 марта
- Жена Ющенко заявила о желании Украины заключить мирный договор с Россией
- Нацполиция Украины опровергла сдачу подозреваемого в убийстве Ганула
- Международная федерация баскетбола продлила отстранение российских спортсменов
- Мошенники обманули пожелавшего заменить счетчик жителя Татарстана на 9,2 млн рублей
- СМИ: Евросоюз снимет санкции с главы Минспорта РФ Михаила Дегтярева
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru