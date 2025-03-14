«Санкции — не помеха»: Фармацевтические гиганты открыли новые площадки в России
Транснациональные компании не только не прекратили сотрудничество с РФ, но и открывают новые производственные площадки в России, есть надежда на то, что поток зарубежных препаратов в страну будет расти, сказал НСН Виктор Дмитриев.
Гендиректор Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев заявил в пресс-центре НСН, что транснациональные фармацевтические компании создают в России новые производства.
«Крупные транснациональные компании открыли производственные площадки в России. Был определенный сбой в начале новых клинических исследований, но сегодня, в частности, один из наших членов, транснациональная компания AstraZeneca, которая имеет производственную площадку в Калужской области, зарегистрировал новый онкопрепарат, который нацелен на терапию немелкоклеточного рака легкого и рака молочной железы. Хотел бы напомнить, что ни лекарственные средства, ни медицинские изделия не попали под санкции, хотя есть проблемы с финансовыми проводками, были проблемы с логистикой. Сегодня мы ждем создания на базе Центра экспертизы лекарственных средств специального подразделения, которое будет обладать правами аудита зарубежных площадок, проводящих клинические исследования. Это делается для того, чтобы препараты быстрее попадали на российский рынок. Мы надеемся на то, что поток зарубежных препаратов, которые еще не зарегистрированы в России, увеличится», — сказал Дмитриев.
Ранее Дмитриев заявил, что все разговоры об искусственном создании дефицита лекарств — преувеличение. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru