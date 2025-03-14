«Не стоим на месте!»: В отрасли назвали регионы-лидеры по производству новых лекарств

Фармацевтическое производство в России не стоит на месте и продолжает активно развиваться, это наглядно продемонстрировало создание отечественной вакцины от COVID-19, сказал НСН Виктор Дмитриев.

Гендиректор Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев заявил в пресс-центре НСН, что больше всего площадок по производству фармацевтической продукции находятся в Москве и Подмосковье, крупные заводы также открыты в Санкт-Петербурге и Новосибирске.

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«Всегда лидерами были те регионы, в которых сосредоточены научные кадры, занимающиеся разработкой. Безусловно, это Москва и Подмосковье. Московская область — вообще лидер по количеству производственных площадок в фармацевтической отрасли. Строится огромный технопарк в Зеленограде, также на бывшем заводе АЗЛК несколько крупных фармкомпаний расположили свои площадки. Безусловно, это Санкт-Петербург, потому что в Питере достаточно кадров и для науки, и для производства, созданы неплохие условия. Это Новосибирск с учетом новосибирского Академгородка, который активно работает в том числе и в сфере живых систем. Мы не стоим на месте, и ситуация с COVID-19, быстрым созданием необходимых вакцин и лекарственных препаратов и выведением их на рынок — яркое тому подтверждение», — сказал Дмитриев.

Ранее Дмитриев заявил, что сегодня в России падает доступность ряда препаратов для пациентов. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
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