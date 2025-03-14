И «Виагру», и «Оземпик»: В России оперативно заместили импортные лекарства
Российские заводы успешно выпускают аналоги лекарственных препаратов, которые ушли с российского рынка, при этом некоторые зарубежные лекарства возвращаются назад, сказал НСН Виктор Дмитриев.
Гендиректор Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев заявил в пресс-центре НСН, что российские фармацевтические предприятия оперативно наладили выпуск аналогов препаратов, которые ушли из России.
«Есть препараты, которые покинули российский рынок. У нас ушла “Виагра”, но, по-моему, ни население, ни конкретные потребители этого продукта на себе этого не ощутили, потому что достаточно много аналогов. Достаточно громко ушел “Оземпик”, но тут же три отечественных компании воспроизвели этот препарат. Насколько я знаю, на выходе еще несколько продуктов, этот вопрос решен. И эндокринологи, и пациенты говорят, что это достойные замены, но я бы все-таки посоветовал перед началом приема лекарств проконсультироваться с врачом из-за возможных побочных эффектов», — сказал Дмитриев.
Эксперт также отметил, что ряд лекарственных препаратов возвращаются на российский рынок.
«У нас была история с финской компанией “Орион”, которая ушла с российского рынка. В результате был определенный перебой с препаратом “Метипред”. На лечении пациентов это не отразилось, потому что поменяли дозировку “Преднизолона”, который до этого в России не выпускался, но несколько компаний начали его выпускать. Результат для “Ориона” оказался плачевным — был закрыт завод под Хельсинки, который работал на Россию, сотни людей остались без работы. Сегодня бывшие представители компании открыли новое предприятие, которое будет заниматься поставками продукции с других заводов», — подытожил он.
Ранее Дмитриев заявил, что больше всего площадок по производству фармацевтической продукции находятся в Москве и Подмосковье, крупные заводы также открыты в Санкт-Петербурге и Новосибирске. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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