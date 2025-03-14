И «Виагру», и «Оземпик»: В России оперативно заместили импортные лекарства

Эксперт также отметил, что ряд лекарственных препаратов возвращаются на российский рынок.

«У нас была история с финской компанией “Орион”, которая ушла с российского рынка. В результате был определенный перебой с препаратом “Метипред”. На лечении пациентов это не отразилось, потому что поменяли дозировку “Преднизолона”, который до этого в России не выпускался, но несколько компаний начали его выпускать. Результат для “Ориона” оказался плачевным — был закрыт завод под Хельсинки, который работал на Россию, сотни людей остались без работы. Сегодня бывшие представители компании открыли новое предприятие, которое будет заниматься поставками продукции с других заводов», — подытожил он.

Ранее Дмитриев заявил, что больше всего площадок по производству фармацевтической продукции находятся в Москве и Подмосковье, крупные заводы также открыты в Санкт-Петербурге и Новосибирске. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

