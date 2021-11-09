16.11.2021 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Чувствуйте себя как дома. Почему растёт количество преступлений с участием мигрантов?»

По сообщениям СМИ в Подмосковье за неделю зафиксирована третья драка с участием мигрантов. На этот раз потасовка носила массовый характер: около 50 человек «неславянской национальности» избили 15 местных жителей. Ранее широкий резонанс вызвало нападение четырех уроженцев Азербайджана на мужчину с ребенком в Новой Москве. В отношении обвиняемых возбудили уголовное дело по статье «покушение на убийство». 31 октября конфликт произошел в подмосковном Лыткарино, где группа неизвестных, предположительно выходцев с Кавказа, избила мужчину, сделавшего им замечание. В связи с этими событиями на территории Подмосковья начальник ГУ МВД России по Московской области, генерал-лейтенант полиции Виктор Пауков призвал провести проверки мест массового проживания мигрантов.

Почему увеличилось количество конфликтов и преступлений с участием мигрантов? Планируется ли ужесточение миграционной политики? Обо всем этом и многом другом расскажут участники пресс-конференции:

Юрий Московский - председатель Комиссии Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы, директор проектов Фонда развития международных связей «Добрососедство»

- председатель Комиссии Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы, директор проектов Фонда развития международных связей «Добрососедство» Вадим Коженов - президент Федерации мигрантов России

- президент Федерации мигрантов России Владимир Мукомель - главный научный сотрудник, руководитель сектора изучения миграционных и интеграционных процессов иститута социологии ФНИСЦ РАН

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

