«Бахнут» в Сирию? Назван объем рынка «черного» миграционного учета в России
Мигранты без регистрации по месту пребывания рискуют быть высланными в любой момент, рассказал Вадим Коженов.
Большая часть мигрантов вынуждена платить за регистрацию и постановку на миграционный учет посредникам, заявил президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов в пресс-центре НСН.
«Вопрос безопасности является ключевым. Мы понимаем, что у нас сейчас миграционный учет – это 20-30 миллиардов рублей "черных" денег непонятно у кого. Если с этих "левых" денег какой-то там майор купил себе квартиру получше – это одно, а вот если эти деньги ушли здесь непонятным посредникам на формирование каких-то спящих ячеек, на поддержку терроризма в Сирию – это другое. Непонятно, где и как эти деньги могут "бахнуть"», - отметил глава Федерации мигрантов.
По словам Коженова, в России пока что отсутствует четкий механизм регистрации иностранцев по месту пребывания.
«В России две трети приезжих живут на квартирах, но они встают на учёт за деньги и через посредников, где-то в другом месте. А если вы не проживаете по месту регистрации, это нарушение и депортация в любую секунду. Такая мера действует после 2018 года, после чемпионата мира по футболу. Несмотря на то, что миграционный учет бесплатен для собственника, ничем не грозит, не увеличивает квартплату, носит уведомительный характер, люди всё равно мигрантов не регистрируют. Отказ собственников связан с непониманием понятий регистрации, прописки и миграционного учета, особенно у пожилых людей всё в голове путается, они боятся, что у них потом комнату заберут. Это системная проблема», - объяснил Коженов.
Иностранцы сталкиваются с повышенным давлением как со стороны правоохранителей, так и со стороны самих россиян, рассказал председатель комиссии Совета по делам национальностей при правительстве Москвы, директор проектов фонда развития международных связей «Добрососедство» Юрий Московский в пресс-центре НСН.
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