Названа страна, выходцы из которой меньше заинтересованы в гражданстве РФ
Около 40% долгосрочных мигрантов планируют остаться жить в России, рассказал Владимир Мукомель.
Главный научный сотрудник, руководитель сектора изучения миграционных и интеграционных процессов института социологии ФНИСЦ РАН Владимир Мукомель в пресс-центре НСН заявил, что граждане Узбекистана хуже владеют русским языком, чем другие иностранцы.
«Я согласен с тем, что те мигранты, которые живут в России свыше одного года, в основной части уже переориентируются на то, чтобы осесть в России навсегда. Таких около 40%. Но во всех опросах фиксируется, что граждане Узбекистана всегда меньше ориентированы на получение гражданства и постоянное проживание в России. Отчасти это связано с тем, что они хуже владеют русским языком. В Киргизии по местной переписи около 75% владеют русским языком, в Узбекистане – гораздо меньше», - объяснил научный сотрудник.
Москва провела работу по точному подсчету мигрантов, приезжающих в страну, однако журналисты неверно интерпретируют полученную информацию, рассказал ранее президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов в пресс-центре НСН.
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