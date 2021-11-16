Данные о массовом отъезде мигрантов в пандемию назвали ошибочными

По словам Коженова, число мигрантов во время пандемии не могло сократиться в разы, поскольку границы были закрыты.

«В прошлом году мэру Москвы Сергею Собянину неправильно подготовили справку. Был выпущен указ президента, который позволил не оформлять патенты, поэтому было падение по выдаче патентов было на 40%. В итоге на всю страну прозвучало то, что на 40% мигранты у нас сократились. А куда они денутся, если границы закрыты? Все вот эти заголовки яркие возникают от непонимания. Люди не понимают, что 7-8 миллионов – это все население Прибалтики, например», - заявил Коженов.



Иностранцы сталкиваются с повышенным давлением как со стороны правоохранителей, так и со стороны самих россиян, рассказал председатель комиссии Совета по делам национальностей при правительстве Москвы, директор проектов фонда развития международных связей «Добрососедство» Юрий Московский в пресс-центре НСН.

