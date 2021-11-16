Данные о массовом отъезде мигрантов в пандемию назвали ошибочными
В России около миллиона нелегальных мигрантов, рассказал Вадим Коженов.
Москва провела работу по точному подсчету мигрантов, однако журналисты неверно интерпретируют полученную информацию, рассказал президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов в пресс-центре НСН.
«У нас была важнейшая точка опоры по количеству мигрантов. У нас есть такое понятие, как миграционный учет: сколько раз человек приезжает в страну, столько раз он и встает. Это бесплатно, человек приходит с принимающей стороной и регистрируется. Стало очень интересно соотношение реально находящихся в стране и тех данных, которые есть на госуслугах. Москва в 2018 году провела огромную работу, в тот год было больше 3,1 миллиона постановок. Затем вручную убрали все задвоения, и получилось, что в стране около миллиона иностранцев. То есть данные миграционного учета мы очень грубо делим на три. В среднем около 19 миллионов человек в год у нас есть, то есть около 6,5 миллионов реальных человек. Валентина Казакова, начальник главного управления по вопросам миграции, называла цифру семь миллионов месяц назад. Еще около миллиона в тени есть. Наша федерация обрабатывает в день около 50 тысяч обращений, из них около 10% тех, кто никогда не вставал на учет», - рассказал глава Федерации мигрантов.
По словам Коженова, число мигрантов во время пандемии не могло сократиться в разы, поскольку границы были закрыты.
«В прошлом году мэру Москвы Сергею Собянину неправильно подготовили справку. Был выпущен указ президента, который позволил не оформлять патенты, поэтому было падение по выдаче патентов было на 40%. В итоге на всю страну прозвучало то, что на 40% мигранты у нас сократились. А куда они денутся, если границы закрыты? Все вот эти заголовки яркие возникают от непонимания. Люди не понимают, что 7-8 миллионов – это все население Прибалтики, например», - заявил Коженов.
Иностранцы сталкиваются с повышенным давлением как со стороны правоохранителей, так и со стороны самих россиян, рассказал председатель комиссии Совета по делам национальностей при правительстве Москвы, директор проектов фонда развития международных связей «Добрососедство» Юрий Московский в пресс-центре НСН.
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