«Меньше прав»: В совете по делам национальностей напомнили о проблемах мигрантов

Иностранцы сталкиваются с повышенным давлением как со стороны правоохранителей, так и со стороны самих россиян, рассказал председатель комиссии Совета по делам национальностей при правительстве Москвы, директор проектов фонда развития международных связей «Добрососедство» Юрий Московский в пресс-центре НСН.

«Иностранные граждане сталкиваются с теми же проблемами, с какими сталкиваются и все российские граждане. Зарплата не та, которая хочется, здравоохранение не совсем то, которое желается, и прочее, и прочее. Но на всё это накладывается то, что прав у них меньше, особенно если человек не очень хорошо владеет русским языком. Работодатель чаще не выплачивает зарплату, полиция, если это человек «неславянской наружности», чаще проверяет, останавливает. За два любых административных правонарушения следует выдворение из страны, это одна из основных проблем – хоть улицу на красный свет перешел, хоть совершил что-то по административной статье. На иностранных граждан повышенное внимание как со стороны правоохранительных органов, так и со стороны россиян. Как мне сказал один товарищ: «То, что я спущу своему, я никогда не прошу чужаку». Иностранные граждане воспринимаются здесь как чужие. Это касается граждан стран Азии, ныне иностранцы, а в прошлом советские люди воспринимаются как не свои. Данные соцопросов, которые у меня, говорят именно об этом», - рассказал Московский.

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