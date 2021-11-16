Эксперты назвали реальное число мигрантов в России

Около шести миллионов выходцев из стран бывшего СССР получили российское гражданство, заявил Вадим Коженов.

В России живут около 10% населения каждой из республик бывшего СССР, заявил в пресс-центре НСН президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов.

«В основном это выходцы из стран бывшего СССР, за исключением Прибалтики, Казахстана и Туркмении. Прибалтика и Туркмения визовые, Казахстан богатый, а все остальные республики в составе около 10% своего населения находятся в России. Чем старше эти люди, тем больше они помнят советское воспитание и образование, чем они моложе – тем меньше понимают те моменты, которые мы все понимали в советское время. Они приезжают и работают. Около 8 миллионов тех, кто еще не получил гражданство, кто получил – около 6. За пандемийный год около 400 тысяч мигрантов улетело из России», - рассказал Коженов.

Ранее Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно с МВД и Росгвардией пресекла деятельность преступной группировки, которая занималась легализацией мигрантов.

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ФОТО: НСН
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