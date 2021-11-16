Эксперты назвали реальное число мигрантов в России
16 ноября 202111:23
Любовь Дурынина
Около шести миллионов выходцев из стран бывшего СССР получили российское гражданство, заявил Вадим Коженов.
В России живут около 10% населения каждой из республик бывшего СССР, заявил в пресс-центре НСН президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов.
«В основном это выходцы из стран бывшего СССР, за исключением Прибалтики, Казахстана и Туркмении. Прибалтика и Туркмения визовые, Казахстан богатый, а все остальные республики в составе около 10% своего населения находятся в России. Чем старше эти люди, тем больше они помнят советское воспитание и образование, чем они моложе – тем меньше понимают те моменты, которые мы все понимали в советское время. Они приезжают и работают. Около 8 миллионов тех, кто еще не получил гражданство, кто получил – около 6. За пандемийный год около 400 тысяч мигрантов улетело из России», - рассказал Коженов.
Ранее Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно с МВД и Росгвардией пресекла деятельность преступной группировки, которая занималась легализацией мигрантов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,1 млн+38 420 / сут.
Умерли
257 тыс.+1 211 / сут.
Выздоровели
7,8 млн+27 972 / сут.
- Силовики ликвидировали мужчину при попытке взрыва гранаты в Гагре
- Один человек пострадал в ходе конфликта со стрельбой в Москве
- СМИ: Казанского стрелка Галявиева признали вменяемым
- Агаларов сообщил о возможном выходе Crocus Group на биржу
- ФСБ пресекла деятельность занимавшейся легализацией мигрантов банды
- Банк России введет новые ограничения на выдачу кредитов
- Названы российские города с наилучшей экологической обстановкой
- Эсминец ВМС США начал переход из Черного в Средиземное море
- Pfizer испытает в России новый препарат от коронавируса
- Новак сообщил о договоренности по экспорту электроэнергии в Казахстан
15 ноября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru