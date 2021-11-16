Каждый седьмой мужчина в Москве оказался иностранцем
Такие данные привели эксперты в пресс-центре НСН.
В Москве каждый седьмой мужчина – иностранец, а может и каждый шестой, заявил в пресс-центре НСН председатель Комиссии Совета по делам национальностей при правительстве Москвы, директор проектов Фонда развития международных связей «Добрососедство» Юрий Московский.
«Если кто-то говорит, что, условно говоря, 800 тысяч иностранных рабочих, которые находятся в Москве - это мало… У нас вся российская армия – миллион человек. Это на самом деле громадное, очень большое число и опять, как считать. Если мы считаем от числа мужчин, то мы получаем, что в Москве, условно говоря, каждый седьмой мужчина - это иностранец. А может, и каждый шестой», - рассказал Московский.
Ранее в пресс-центре НСН президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов рассказал, что в России живут около 10% населения каждой из республик бывшего СССР.
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