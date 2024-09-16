18.09.2024 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция артиста Burito с презентацией концертной программы «FEAT.NA»

В клубе «1930» 27 сентября состоится презентация новой концертной программы «FEAT.NA» артиста Burito. Певец завоевал популярность благодаря хитам «По Волнам», «Мама», «Взлетай», «Она» и многочисленными совместным песням с популярными в России исполнителями. В августе артист записал свежий альбом совместных песен с одноименным названием «FEAT.NA» - именно он ляжет в основу концертной программы. Среди них композиции, записанные вместе с Владимиром Пресняковым, Елкой, Евой Польной, группами Чайф, Пикник, Рондо.

В ходе пресс-конференции артист Burito презентует свой новый альбом «FEAT.NA», расскажет о работе над совместными песнями с другими артистами, а также о предстоящем концерте в Москве.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 916 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



