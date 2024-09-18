«Важно добавить свою жилку»: Burito поделился опытом работы с Долиной и Шахриным

«С Ларисой Александровной Долиной получилось просто. В 2018 году мы принимали участие в одном мероприятии в Кремле, после этого она подошла и сказала, что хочет со мной что-то попробовать сделать. Ей самой было интересно, мне кажется, большие артисты заинтересованы в развитии и лояльно относятся к молодой публике. Прошло два года, песня "Капкан" у меня сформировалась, когда я увидел Ларису Александровну в проекте "Маска". Я быстро записал демку и прислал ей, она быстро ответила, что в деле. Через два дня она приехала на студию, мы попробовали. Потом она приехала второй раз, потратила на это 40 минут, выполнила все задачи, которые мы поставили. Одно удовольствие, получился прекрасный трек», - рассказал он.

Как добавил музыкант, у него также был опыт переработки уже известных композиций в новый трек, и главное в этом процессе привнести в песню нечто самобытное.

«Владимир Владимирович Шахрин был моим коллегой по съемкам в одной из юмористических программ. Мы заговорились о техническом оснащении групп. На этой базе подружились, когда пересекались на площадках тепло общались. Я набрался смелости и сказал, что у меня есть желание сделать ретейк старой песни группы "Чайф" "В ее глазах". Он сказал мне: "Присылай, послушаем". Я прислал, они послушали и сказали, что в деле. Примерно тоже самое было с "Зурбаганом", когда мы готовились к юбилею Преснякова. Я долго не касался этой композиции, поскольку она эпохальная и испортить ее можно легко. Тем не менее глаза бояться – руки делают. Все получилось. Когда я прислал трек Владимиру Преснякову, она сказал: "Офигенчик, делаем". Когда я подхожу к ретейку известных треков, пытаюсь на основе того, что я испытывал, прослушивая их в прошлом, сформулировать новый трек. Главное – не сделать кавер, а попробовать пересмотреть, добавить какую-то свою жилку. Также получилось с моей любимейшей песней "Иероглиф" группы "Пикник". В моем плейлисте в целом все песни "Пикника"», - пояснил он.

Ранее артист заявил «Радиоточке НСН», что главным философским тезисом его творчества является умение читать между строк, поэтому для дуэтной работы «Коридоры» он выбрал молодого вдумчивого артиста Gidayyat.

