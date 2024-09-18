«Важно добавить свою жилку»: Burito поделился опытом работы с Долиной и Шахриным
Создавая новые композиции в дуэте с большими артистами, более молодому артисту важно суметь сохранить свой авторский стиль, сказал НСН музыкант Гарик Burito.
Большие артисты охотно соглашаются на коллабарации с более молодыми исполнителями, поскольку заинтересованы в эксперименте, заявил в пресс-центре НСН музыкант Гарик Burito.
«С Ларисой Александровной Долиной получилось просто. В 2018 году мы принимали участие в одном мероприятии в Кремле, после этого она подошла и сказала, что хочет со мной что-то попробовать сделать. Ей самой было интересно, мне кажется, большие артисты заинтересованы в развитии и лояльно относятся к молодой публике. Прошло два года, песня "Капкан" у меня сформировалась, когда я увидел Ларису Александровну в проекте "Маска". Я быстро записал демку и прислал ей, она быстро ответила, что в деле. Через два дня она приехала на студию, мы попробовали. Потом она приехала второй раз, потратила на это 40 минут, выполнила все задачи, которые мы поставили. Одно удовольствие, получился прекрасный трек», - рассказал он.
Как добавил музыкант, у него также был опыт переработки уже известных композиций в новый трек, и главное в этом процессе привнести в песню нечто самобытное.
«Владимир Владимирович Шахрин был моим коллегой по съемкам в одной из юмористических программ. Мы заговорились о техническом оснащении групп. На этой базе подружились, когда пересекались на площадках тепло общались. Я набрался смелости и сказал, что у меня есть желание сделать ретейк старой песни группы "Чайф" "В ее глазах". Он сказал мне: "Присылай, послушаем". Я прислал, они послушали и сказали, что в деле. Примерно тоже самое было с "Зурбаганом", когда мы готовились к юбилею Преснякова. Я долго не касался этой композиции, поскольку она эпохальная и испортить ее можно легко. Тем не менее глаза бояться – руки делают. Все получилось. Когда я прислал трек Владимиру Преснякову, она сказал: "Офигенчик, делаем". Когда я подхожу к ретейку известных треков, пытаюсь на основе того, что я испытывал, прослушивая их в прошлом, сформулировать новый трек. Главное – не сделать кавер, а попробовать пересмотреть, добавить какую-то свою жилку. Также получилось с моей любимейшей песней "Иероглиф" группы "Пикник". В моем плейлисте в целом все песни "Пикника"», - пояснил он.
Ранее артист заявил «Радиоточке НСН», что главным философским тезисом его творчества является умение читать между строк, поэтому для дуэтной работы «Коридоры» он выбрал молодого вдумчивого артиста Gidayyat.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Владислав Бакальчук рассказал о нападении на него у офиса Wildberries
- Queen переиздаст свой дебютный альбом Queen I
- ВС России поразили объекты энергетики и аэродромы на Украине
- Внук Пугачевой Никита Пресняков развелся после семи лет брака
- Захарова: Нужно подождать реакции Запада на кибератаку с пейджерами в Ливане
- Восемь школ Саратовской области перевели на карантин из-за гриппа и ОРВИ
- Умер лучший футболист чемпионата мира 1990 года Сальваторе Скиллачи
- Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли 2060 бойцов в зоне спецоперации
- Неизвестные открыли стрельбу около офиса Wildberries
- Песков: От ОДКБ для Армении не исходит никакой угрозы для суверенитета
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru