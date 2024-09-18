«Во мне русский код»: Burito объяснил патриотизм в творчестве

Музыкант Гарик Burito рассказал НСН, что в сложные времена не может не поддерживать государство, в котором родился и вырос.

Сам проект Burito является патриотическим, поскольку отражает русское начало, заявил в пресс-центре НСН музыкант Гарик Burito.

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«Если мы говорим о патриотизме, как политическом явлении – это одно. Если мы говорим о любви к березкам – это другое. Есть государство, есть Родина. В сложные времена Родина всегда с государством, даже если в другое время может его журить. Для меня все просто, я здесь родился, пишу на русском языке, во мне русский код, нравы, нравственность. Я четко понимаю для себя нравственность и идеологию, для меня все просто», - рассказал он.

В 2024 года артист каждый месяц намерен выпускать мини-альбом, состоящий из трех треков. В августе он также записал альбом совместных песен «FEAT.NA», который ляжет в основу одноименной концертной программы. Представить ее в Москве Burito намерен 27 сентября, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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