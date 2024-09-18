«Я не ропщу!»: Burito о шоу-бизнесе в сложное время
Любое политическое событие бьет по артисту и музыкальной индустрии, поскольку в этот период зрители меньше заинтересованы в концертах, рассказал НСН музыкант Гарик Burito.
Музыкальная индустрия – это бизнес средней руки, который первый сталкивается с убытками в период сложных для страны испытаний, заявил в пресс-центре НСН музыкант Гарик Burito.
«Любое политическое событие или пандемия бьет по артисту. В моменты суровых передряг в стране артисты не нужны. Это всех выбивает из колеи и идти радоваться музыке не у всех получается. Потом все возвращается на круги своя, все вспоминают, что есть музыканты. Шоу-бизнес – не только исполнители. Это большие цеха постановщиков, сценографии, технического персонала, большой пласт, который можно назвать средним бизнесом. Музыкальный бизнес – это бизнес средней руки. Конечно, он будет страдать первым. Однако у нас есть достаточный уровень закалки и понимания ситуации, я не ропщу», - сказал он.
Ранее он рассказал «Радиоточке НСН», что при создании новых композиции в дуэте с большими артистами более молодому исполнителю важно суметь сохранить свою самобытность.
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