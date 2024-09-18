«Интересная коллаборация»: Burito рассказал о совместной работе с Gidayyat

Трек «Коридоры» был создан в дуэте с молодым артистом Gidayyat, который также сам является талантливым автором песен, сообщил НСН Гарик Burito.

Музыкант Гарик Burito сообщил в пресс-центре НСН, что главным философским тезисом его творчества является умение читать между строк, поэтому для дуэтной работы «Коридоры» он выбрал молодого вдумчивого артиста Gidayyat.

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«Я его увидел на презентации лейбла. Мне показалось, что Gidayyat очень интересный молодой артист, тем более он сам пишет, а я очень ценю авторов. Парень умный, умеет читать между строк, что является основным философским тезисом группы Burito. Родился трек, и мне показалось, что он справится. Я ему прислал минус и он ответил, что изучил мое творчество, понял, что писать нужно не просто. В итоге получилась интересная коллаборация», - пояснил он.

Ранее Burito также рассказал «Радиоточке НСН», что в этом году каждый месяц выпускает мини-альбом, состоящий из трех треков, поскольку постоянно находится в потоке.

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ФОТО: Пресс-служба Burito
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