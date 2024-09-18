«Интересная коллаборация»: Burito рассказал о совместной работе с Gidayyat
Трек «Коридоры» был создан в дуэте с молодым артистом Gidayyat, который также сам является талантливым автором песен, сообщил НСН Гарик Burito.
Музыкант Гарик Burito сообщил в пресс-центре НСН, что главным философским тезисом его творчества является умение читать между строк, поэтому для дуэтной работы «Коридоры» он выбрал молодого вдумчивого артиста Gidayyat.
«Я его увидел на презентации лейбла. Мне показалось, что Gidayyat очень интересный молодой артист, тем более он сам пишет, а я очень ценю авторов. Парень умный, умеет читать между строк, что является основным философским тезисом группы Burito. Родился трек, и мне показалось, что он справится. Я ему прислал минус и он ответил, что изучил мое творчество, понял, что писать нужно не просто. В итоге получилась интересная коллаборация», - пояснил он.
Ранее Burito также рассказал «Радиоточке НСН», что в этом году каждый месяц выпускает мини-альбом, состоящий из трех треков, поскольку постоянно находится в потоке.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Андрей Максимов сыграет Маяковского в сериале о жизни Лили Брик
- Песков: В России изучат причины взрывов пейджеров в Ливане
- СК РФ: В школе Челябинска, где напали на детей, не были подключены охранные рамки
- В Эстонии открыли новую военную базу у границы с Россией
- Сбер исчерпал лимиты на семейную ипотеку и остановил выдачу займов по ней
- Де Росси покинул пост главного тренера итальянской «Ромы»
- Два человека пострадали при обстреле белгородского села Муром
- Пашинян примет участие в саммите БРИКС
- Роскачество запустило в стране сертификацию вегетарианской продукции
- ВЦИОМ: Четверть россиян сталкивались с травлей в школе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru