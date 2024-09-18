«Плеяда дуэтов»: Burito сообщил о создании новой концертной программы «FEAT.NA»
Музыкант Гарик Burito рассказал НСН, что в его новой концертной программе можно будет услышать новые версии дуэтов артиста с Filatov & Karas, Евой Польна, Ираклием, Елкой и другими исполнителями.
В конце сентября музыкант Гарик Burito представит в Москве концертную программу, состоящую из дуэтов, что станет для артиста новым форматом выступлений. Об этом он рассказал в пресс-центре НСН.
«Для меня, как для режиссера, концертная программа имеет свою законченную драматургическую основу. С группой мы можем предложить обычную программу, в которой мы играем все наши хиты, уже много лет ее катаем. Она может трансформироваться в акустический концерт, что позволяет красиво и качественно исполнить песни на любой площадке. Есть иммерсивная программа, когда мы расширяем стереобазу до 58-60 источников звука, создаем некое 3D-пространство, в котором работаем со звуком в любом направлении. Сейчас будет четвертый вариант программы, когда мы играем фиты. Собралась плеяда дуэтов, которые я написал за последние годы. Мы все песни пересмотрели. Для тех, кто знает группу Burito, это будет расширение возможностей выступления. Будет около 20 песен с Filatov & Karas, Евой Польна, Ираклием, Елкой, моей женой - исполнительницей USTINOVA (Оксана Устинова – прим.НСН). При этом на сцене не будет никого кроме нас, наши друзья музыканты будут присутствовать виртуально. На концерте вы увидите их изображения, а играть голосами всех артистов будет диджей», - пояснил он.
В августе Burito представил альбом совместных песен «FEAT.NA», который также можно будет услышать в одноименной концертной программе. Представить ее в Москве артист намерен 27 сентября, напоминает «Радиоточка НСН».
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