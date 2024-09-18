«Не объясняем песню»: Burito рассказал о подходе к созданию видеоклипов

«Не знаю, хорошо это или плохо, но чем проще ты сейчас снимаешь контент, тем он смотрибельнее. Картинка в клипе "Коридоры" очень простая, мы сняли это в офисе на фотоаппарат. Быстрый подход, когда выпускается три песни в месяц, работает по просмотрам, что для меня удивительно. Мы не вкладываемся сильно, при этом есть отдача. Если говорить о больших творческих заделах, буквально в день концерта 27 сентября выйдет клип с Антарктидой, Гималаями. Это работа с командой «Рондо», Сашей Ивановым. Я люблю, когда человек, смотрящий на видеоряд, делает свои зарубочки в голове. В большинстве случаев не хочется объяснять песню с помощью видео, хочется, чтобы люди сформировали свое пространство внутри головы при просмотре. Даже к простым видеороликам мы подходим с задачей, чтобы человеку осталось что-то для себя, не все разжевываем. Хотя обычно драматургия клипа сводится к чему-то простому – к цитированию песни», - сказал он.

В августе артист записал новый альбом совместных песен «FEAT.NA», который ляжет в основу одноименной концертной программы. Представить ее в Москве Burito намерен 27 сентября, напоминает «Радиоточка НСН».

