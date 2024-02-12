13.02.2024 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Бум на украшения: Новые законы и тенденции ювелирной индустрии в 2024 году».

В прошлом году россияне закупили 95 тонн золота, что лишь немногим уступает показателю 2022 года. Российский ювелирный рынок по итогам 2023 года вырос на 18% и составил 365,6 млрд рублей. Аналогичный темп роста продемонстрировало и производство ювелирных изделий. По данным Федеральной пробирной палаты в России, ощутимо выросло количество производимых золотых украшений. Самый высокий средний чек на ювелирные украшения за 2023 год традиционно зафиксирован в Москве — 12 635 рублей. На втором месте оказался Краснодар (9 208 рублей), а на третьем Ростов-на-Дону (9 097 рублей). Санкт-Петербург же опустился на две строчки и занял по итогам 2023 года четвертое место с показателем среднего чека в 8 976 рублей. Эксперты отрасли говорят, что российские ювелиры не успевают к введению маркировок, поэтому они просят минимум на два года перенести внедрение обязательной маркировки изделий.

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

Какая ситуация сегодня на российском ювелирном рынке?

Какие ювелирные изделия чаще всего покупают россияне?

Какой сегодня спрос на ювелирку?

Что изменилось в законодательстве в ювелирной отрасли?

Как сказались санкции на состоянии ювелирной отрасли?

Что изменится с введением маркировки на ювелирные изделия?

Что ждет российскую ювелирную отрасль в ближайшем будущем?

Какова сегодня доходность инвестиций в золото и драгоценные камни?

Возможно ли определить подделку ювелирной продукции невооруженным взглядом?

Как развивается ювелирная индустрия на маркетплейсах?

Участники пресс-конференции:

Президент Ассоциации Национальные ювелирные бренды России, главный редактор журнала JEWELRY GARDEN Марина Кудрина;

Исполнительный директор Ассоциации «Гильдия ювелиров» Збойков Владимир;

Коммерческий директор православной ювелирной компании «София» Евгений Савенков.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре Информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



