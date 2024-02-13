«Нужна экспертиза»: Россиянам рассказали, как вернуть ювелирные изделия

Возврат ювелирной продукции возможен, если будет доказано, что брак был допущен именно на производстве, потребуется экспертиза, заявил коммерческий директор православной ювелирной компании «София» Евгений Савенков в пресс-центре НСН.

«Производитель руководствуется тем, что указано на бирке, а покупатель жалуется на то, что его что-то поцарапало на изделии. Есть объективные вещи, когда человек плавал в украшении, что плохо на нем сказалось. Мы в этом случае делаем экспертизу, правда ли был брак именно на производстве. Если у нас есть сомнения, мы просто забираем изделие и меняем его. Но проблема такая есть, потому что покупатель может руководствоваться какими-то субъективными наблюдениями. Серебро вообще со временем темнеет, если за ним не ухаживать», - отметил он.

Средняя цена по рынку в 2023 году составила 6-7 тысяч рублей за изделие, заявил ранее исполнительный директор Ассоциации «Гильдия ювелиров» Владимир Збойков в пресс-центре НСН.

