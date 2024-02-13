«Не хватает рук»: Ювелирные компании не справляются с повышенным спросом

Небольшие ювелирные предприятия не успевают нанимать и обучать специалистов, а спрос за год вырос на 30%, заявил коммерческий директор православной ювелирной компании «София» Евгений Савенков в пресс-центре НСН.

«Для нас 2023 год закончился приростом порядка 30%. Это и в весе, и в сумме. Речь идет про не очень крупные ювелирные компании из Костромы, из Московской области. Все они столкнулись в 2023 году с нехваткой специалистов, людей. Тот спрос, который есть, мы его не можем обеспечить. Сколько у нас хотят купить, мы выпустить столько не можем, мы постоянно сталкиваемся с этим вызовом, нанимаем, обучаем специалистов, пересматриваем все процессы. Оборудование и материалы – не проблема, но очень много ручной работы, а людей не хватает. С материалами нас поддержали Турция и Китай. Для нас год был хорошим, мы не ожидали, что будет такой всплеск спроса. Внутренний туризм дал толчок, если говори про православные ювелирные изделия. Каждый хочет себе что-то привезти на память, как сувенир», - рассказал он.

В прошлом году россияне закупили 95 тонн золота, что лишь немногим уступает показателю 2022 года. Российский ювелирный рынок по итогам 2023 года вырос на 18% и составил 365,6 млрд рублей. Аналогичный темп роста продемонстрировало и производство ювелирных изделий. По данным Федеральной пробирной палаты в России, ощутимо выросло количество производимых золотых украшений. Самый высокий средний чек на ювелирные украшения за 2023 год традиционно зафиксирован в Москве — 12 635 рублей. На втором месте оказался Краснодар (9 208 рублей), а на третьем Ростов-на-Дону (9 097 рублей).

