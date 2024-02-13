«Браслеты и кресты»: Православный ювелир назвал стоимость самых популярных украшений

Коммерческий директор православной ювелирной компании «София» Евгений Савенков в пресс-центре НСН рассказал, какие ювелирные украшения были популярны в 2023 году.

«У нас по сумме самый большой прирост показали мужские браслеты. Средняя стоимость – 30-40 тысяч рублей. Всегда лидирующие позиции по продажам занимают кресты. Сам фокус сместился в сторону художественных изделий с религиозным подтекстом. То есть, классические изображения сменяют Александр Невский и еще кто-то. На эти изделия уходит фокус, все больше они забирают объем продаж. У нас линейка крестов очень большая. Детский крест стоит в районе двух тысяч, женский – восемь-десять тысяч рублей, мужской – от десяти до двенадцати тысяч. Это мы говорим про изделия про серебра», - отметил он.

Небольшие ювелирные предприятия не успевают нанимать и обучать специалистов, а спрос за год вырос на 30%, заявил ранее коммерческий директор православной ювелирной компании «София» Евгений Савенков в пресс-центре НСН.



