«Браслеты и кресты»: Православный ювелир назвал стоимость самых популярных украшений
Евгений Савенков заявил НСН, что браслеты сегодня можно купить за 30-40 тысяч, а цена креста стартует от двух тысяч.
Коммерческий директор православной ювелирной компании «София» Евгений Савенков в пресс-центре НСН рассказал, какие ювелирные украшения были популярны в 2023 году.
«У нас по сумме самый большой прирост показали мужские браслеты. Средняя стоимость – 30-40 тысяч рублей. Всегда лидирующие позиции по продажам занимают кресты. Сам фокус сместился в сторону художественных изделий с религиозным подтекстом. То есть, классические изображения сменяют Александр Невский и еще кто-то. На эти изделия уходит фокус, все больше они забирают объем продаж. У нас линейка крестов очень большая. Детский крест стоит в районе двух тысяч, женский – восемь-десять тысяч рублей, мужской – от десяти до двенадцати тысяч. Это мы говорим про изделия про серебра», - отметил он.
Небольшие ювелирные предприятия не успевают нанимать и обучать специалистов, а спрос за год вырос на 30%, заявил ранее коммерческий директор православной ювелирной компании «София» Евгений Савенков в пресс-центре НСН.
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