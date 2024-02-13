«Все дело в камнях»: Названа средняя цена ювелирных украшений в 2023 году

Средняя цена по рынку в 2023 году составила 6-7 тысяч рублей за изделие, заявил исполнительный директор Ассоциации «Гильдия ювелиров» Владимир Збойков в пресс-центре НСН.

«Люди выбирают те же самые кольца, серьги. В последнее время спрос растет на изделия с цветными камнями. Ассортимент традиционный был в 2023 году. Средняя цена по рынку за прошедший год была в районе 6-7 тысяч рублей за изделие. Это то, что покупали. Нужно понимать, что есть премиальный рынок и массовый. Особо дорогие камни в массовом сегменте никто не использует, а камни как раз формируют цену изделия», - отметил он.

Небольшие ювелирные предприятия не успевают нанимать и обучать специалистов, а спрос за год вырос на 30%, заявил ранее коммерческий директор православной ювелирной компании «София» Евгений Савенков в пресс-центре НСН.

