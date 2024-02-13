«Неприемлемо!»: Ювелирные компании не смогли реализовать 40% изделий в 2023 году
Владимир Збойков заявил НСН, что производство было увеличено на 50%, а рост продаж не превысил 20%.
Ювелирные компании не смогли реализовать 40% изделий в 2023 году, работали «на склад», заявил исполнительный директор Ассоциации «Гильдия ювелиров» Владимир Збойков в пресс-центре НСН.
«Есть официальные данные по созданным изделиям из золота. В 2022 году это было 48,5 тонн, общая стоимость изделий составила 114 миллиардов рублей. В 2023 году было произведено 55,3 тонны золотых изделий, в итоге это дало 180,7 миллиарда рублей. Прирост составил больше 50% по стоимости, это много. Объем продаж составил 365 миллиарда рублей, рост продаж составил от 18 до 21%. Получается, что в значительной степени рынок работал на склад, изделия не реализовывались, порядка 40% работы на склад, это очень много, неприемлемая величина. Это связано с тем, что малый бизнес сократился, около 30% потерь у малого бизнеса», - рассказал он.
Небольшие ювелирные предприятия не успевают нанимать и обучать специалистов, а спрос за год вырос на 30%, заявил ранее коммерческий директор православной ювелирной компании «София» Евгений Савенков в пресс-центре НСН.
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