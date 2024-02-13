В отрасли призвали отказаться от продажи ювелирных изделий на маркетплейсах
Владимир Збойков заявил НСН, что маркетплейсы созданы для продажи более примитивной продукции, а «ювелирке» нужны персональные сайты.
Маркетплейсы созданы для продажи более примитивной и стандартной продукции, заявил исполнительный директор Ассоциации «Гильдия ювелиров» Владимир Збойков в пресс-центре НСН.
«Маркетплейсы быстро развиваются, сейчас уже малый бизнес активно осваивает эти платформы. Но я сторонник персональных сайтов компаний, которые работают со своими клиентами. Маркетплейс в этом смысле площадка для более примитивной и стандартной продукции. Ювелирные изделия – это все-таки более индивидуальные вещи. Сайт компании, конечно, дорого раскручивать, но это более подходящее место для покупки», - отметил он.
Небольшие ювелирные предприятия не успевают нанимать и обучать специалистов, а спрос за год вырос на 30%, заявил ранее коммерческий директор православной ювелирной компании «София» Евгений Савенков в пресс-центре НСН.
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