В отрасли призвали отказаться от продажи ювелирных изделий на маркетплейсах

Маркетплейсы созданы для продажи более примитивной и стандартной продукции, заявил исполнительный директор Ассоциации «Гильдия ювелиров» Владимир Збойков в пресс-центре НСН.

«Маркетплейсы быстро развиваются, сейчас уже малый бизнес активно осваивает эти платформы. Но я сторонник персональных сайтов компаний, которые работают со своими клиентами. Маркетплейс в этом смысле площадка для более примитивной и стандартной продукции. Ювелирные изделия – это все-таки более индивидуальные вещи. Сайт компании, конечно, дорого раскручивать, но это более подходящее место для покупки», - отметил он.

Небольшие ювелирные предприятия не успевают нанимать и обучать специалистов, а спрос за год вырос на 30%, заявил ранее коммерческий директор православной ювелирной компании «София» Евгений Савенков в пресс-центре НСН.

