«Статистика от Минздрава и общая статистика отличаются: 76 096 детей с аутизмом, и это на 140% больше, чем в 2018 году. То есть, по данным Минздрава, болен один из 870 человек. А ВОЗ говорит о том, что болен один человек из 100. Это ужасающая статистка! Народ приходит, обращается ко врачу... А это не просто аутистический спектр, он чем-то осложнен. Приходят с ДЦП. Или приводят ко врачу талантливых в чем-то детей в двухлетнем возрасте. Мы видим признаки аутизма, а мама не верит. В итоге она теряет еще два года, пока это не станет очевидно. А в возрасте старше трех лет корректировать расстройства аутистического спектра сложнее, поскольку у ребенка уже выработался стереотип поведения», — сказала собеседница НСН.

В России наблюдается резкий рост числа тяжелых неврологических заболеваний у детей. Согласно информации из СМИ, за последние шесть лет количество диагностированных случаев расстройства аутистического спектра (РАС) у детей увеличилось приблизительно на 140%. При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщает, что в глобальном масштабе число детей с аутизмом ежегодно растет на 13%.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН призвала матерей отказаться от искусственного вскармливания детей, отдав предпочтение грудному.

