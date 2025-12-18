Она отметила, что в России существуют центры, в которые могут обратиться родители, переживающие за развитие своего ребенка.



«Также важно вовремя поставить диагноз. Сегодня по всей стране работают около семи тысяч государственных центров для того, чтобы туда могли обратиться родители, у которых возникают какие-то вопросы по поводу развития ребенка», — добавила Буцкая.

В России наблюдается резкий рост числа тяжелых неврологических заболеваний у детей. Согласно информации из СМИ, за последние шесть лет количество диагностированных случаев расстройства аутистического спектра (РАС) у детей увеличилось приблизительно на 140%. При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщает, что в глобальном масштабе число детей с аутизмом ежегодно растет на 13%.

Ранее профессор Казанского государственного медицинского университета Владимир Менделевич заявил НСН, что в России действительно растет заболеваемость аутизмом, однако из-за того, что психиатры не могут договориться, что именно считать аутизмом, назвать точное число заболевших и подобрать верную тактику лечения сложно.

