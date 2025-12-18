Буцкая призвала к профилактике для исключения аутизма у детей
Ребенок должен пройти полный цикл созревания, в том числе грудное вскармливание, сказала в пресс-центре НСН Татьяна Буцкая.
Первый зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН призвала матерей отказаться от искусственного вскармливания детей, отдав предпочтение грудному.
«Это вопрос медицины, профилактики! Есть возможности предотвращения большинства заболеваний, если не откладывать рождение ребенка, не дожидаться, пока и у женщины появятся болезни, и мутации у ребенка. Это связано с возрастом мамы и папы. Также важно прохождение ребенком полного цикла созревания. Процент недоношенных детей стабильный, их 5%. Мы не можем повлиять на это. Однако мы точно можем повлиять на то, чтобы уже после рождения завершилось его созревание, в том числе и нервной системы. Речь идет о грудном вскармливании. Только в грудном молоке есть те клетки, которые нужны для развития ребенка. Такие заболевания-цунами XXI века, как аутизм, аллергия, сахарный диабет, ожирение, имеют общий знаменатель в виде вскармливания искусственными смесями», — сказала собеседница НСН.
Она отметила, что в России существуют центры, в которые могут обратиться родители, переживающие за развитие своего ребенка.
«Также важно вовремя поставить диагноз. Сегодня по всей стране работают около семи тысяч государственных центров для того, чтобы туда могли обратиться родители, у которых возникают какие-то вопросы по поводу развития ребенка», — добавила Буцкая.
В России наблюдается резкий рост числа тяжелых неврологических заболеваний у детей. Согласно информации из СМИ, за последние шесть лет количество диагностированных случаев расстройства аутистического спектра (РАС) у детей увеличилось приблизительно на 140%. При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщает, что в глобальном масштабе число детей с аутизмом ежегодно растет на 13%.
Ранее профессор Казанского государственного медицинского университета Владимир Менделевич заявил НСН, что в России действительно растет заболеваемость аутизмом, однако из-за того, что психиатры не могут договориться, что именно считать аутизмом, назвать точное число заболевших и подобрать верную тактику лечения сложно.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru