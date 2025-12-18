Россиянам рассказали, как помогают детям с аутистическими расстройствами

Достоверно диагноз «аутизм» можно поставить в возрасте после полутора лет, сказала в пресс-центре НСН Татьяна Морозова.

Эксперт фонда «Обнаженные сердца» Татьяна Морозова заявила в пресс-центре НСН, что в скором времени в России будет опубликовано большое исследование распространенности аутизма у детей.

«Случаи расстройств аутистического спектра (РАС) — не заболевание, это нарушение развития. И это самое часто встречающееся нарушение развития. Это достаточно большая группа людей. Минздрав России говорит об 1% детского населения. В других странах статистика иная — от 2% до 3%. Мы находимся в очень важной точке времени: в России наконец-то завершено исследование превалентности аутизма. Оно выполнено по высоким стандартам и скоро будет опубликовано. И у нас будут цифры, от которых можно отталкиваться, потому что сейчас данные сильно разнятся», — сказала собеседница НСН.
По ее словам, специалистам, работающим с аутистическими людьми, важно использовать доказанные методы и практики.

«Наш фонд занимается программами помощи аутичным детям и взрослым. Для нас важно использование практики с доказанной эффективностью. Несмотря на то, что помощи в масштабах всей страны не хватает, очень хорошие клинические рекомендации по аутизму приняты Минздравом в 2024 году. Там при описании того, что нужно делать, идет обращение к доказательной базе. А поскольку людей с РАС много, нам очень важно тратить время на то, что действительно помогает. Есть программы и центры ранней помощи. И исследования показывают, что программы ранней помощи помогают детям освоить очень многие навыки тогда, когда в более позднем возрасте их освоение занимает гораздо больше времени и ресурсов. Есть эффективные программы образования и поддержки для родителей, которым тоже очень важно понимать, что это, отойти от мифов, что кто-то виноват. Да никто не виноват, это нарушение, которое имеет генетическую обусловленность. И родителям нужно знать, как с этим жить. Современные программы знакомят их не только с тем, как лечить РАС, но и как справляться дома, в том числе во время еды, как лучше укладывать, как обучать навыкам самообслуживания, развивать другие умения», — рассказала Морозова.
Она подчеркнула важность раннего выявления аутизма у детей.

«Взаимодействие родителей и специалистов дает хороший результат. Действительно очень важно раннее выявление. Исследования показывают, что достоверно диагноз можно поставить в возрасте после 1,5 года. В нескольких регионах наше страны организованы скрининги в поликлиниках на аутизм, что позволяет вовремя заподозрить РАС и вовремя начать программы помощи», — отметила Морозова.

В России наблюдается резкий рост числа тяжелых неврологических заболеваний у детей. Согласно информации из СМИ, за последние шесть лет количество диагностированных случаев расстройства аутистического спектра (РАС) у детей увеличилось приблизительно на 140%. При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщает, что в глобальном масштабе число детей с аутизмом ежегодно растет на 13%.

