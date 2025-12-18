Она подчеркнула важность раннего выявления аутизма у детей.



«Взаимодействие родителей и специалистов дает хороший результат. Действительно очень важно раннее выявление. Исследования показывают, что достоверно диагноз можно поставить в возрасте после 1,5 года. В нескольких регионах наше страны организованы скрининги в поликлиниках на аутизм, что позволяет вовремя заподозрить РАС и вовремя начать программы помощи», — отметила Морозова.

В России наблюдается резкий рост числа тяжелых неврологических заболеваний у детей. Согласно информации из СМИ, за последние шесть лет количество диагностированных случаев расстройства аутистического спектра (РАС) у детей увеличилось приблизительно на 140%. При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщает, что в глобальном масштабе число детей с аутизмом ежегодно растет на 13%.

