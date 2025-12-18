«Эта предрасположенность может развиться в талант. Это тоже одно из направлений, потому как если индивидуально подходить и найти сильную позицию у ребенка, то можно на ней сделать гения. Например, художника — с творчеством у людей с РАС порой бывает очень хорошо. При условии, конечно, что нет серьезных физиологических нарушений. Так что это может быть талантливый человек, просто талант нужно раскрыть. Раньше этим занимались в Болгарии. Кто-то из таких ребят поет, может петь целый день, кто-то рисует…», — сказала собеседница НСН.

В России отмечается тревожный рост заболеваемости детей тяжелыми неврологическими расстройствами. Как сообщают СМИ, за шестилетний период число диагностированных случаев расстройства аутистического спектра (РАС) у несовершеннолетних увеличилось на 140%. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) фиксирует ежегодное расширение глобальной статистики — прирост составляет 13% в год.

Ранее Дейс рассказала в пресс-центре НСН, что в возрасте старше трех лет корректировать расстройства аутистического спектра сложнее, поскольку у ребенка уже выработался стереотип поведения.

